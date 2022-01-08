«Если они не африканцы, пусть играют в Европе или Азии». Милла недоволен позицией арабских стран по переносу Кубка Африки из Камеруна

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Бывший нападающий сборной Камеруна Роже Милла подверг критике футбольные федерации стран Магриба, участвующих в Кубке Африки – Алжира, Туниса и Марокко, а также Египта.

Недовольство Милла вызвали дискуссии о том, стоило ли откладывать или переносить турнир из Камеруна. Алжир, Египет и Марокко поддерживали эту идею.

«Страны Магриба вечно все портят. Они всегда устраивают какой-то бардак, я извиняюсь. Я хочу сказать Марокко, Египту или кому бы то ни было еще, сказать как брат – это ненормально.

Если они не африканцы, пусть играют в Европе, Азии или где-то еще, но не надо устраивать бардак в Африке.

Они всегда развивались на африканском континенте, и мы приняли их, вообще-то, поэтому я не понимаю, почему сегодня они продолжают плохо отзываться о других странах и Африке. Это ненормально», – заявил Милла в эфире TV5.

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