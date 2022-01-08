«Тухель упустил титул, отстранив Лукаку перед важнейшим матчем сезона. Это как откусить себе нос в попытке сохранить лицо». Мерсон о «Челси»

Бывший нападающий «Арсенала» поделился мнением об отстранении форварда «Челси» от состава на матч 21-го тура с «Ливерпулем» (2:2) из-за резонансного интервью.

«Лукаку возьмет в «Челси» какой-нибудь трофей в этом сезоне, но уже упустил титул АПЛ, оставив Ромелу вне состава на игру с «Ливерпулем».

Чтобы иметь шанс догнать «Манчестер Сити», им нужно было обязательно выигрывать. Теперь они отстают на 10 очков, и «Ливерпуль» по-прежнему их опережает.

Говорят, Тухель был прав, но мы же знаем, что Томас не пытается выкинуть его из клуба, так зачем было отстранять его перед самым важным матчем сезона? Ромелу вернулся в состав через пару дней. Это бессмыслица. Это как откусить себе нос в попытке сохранить лицо.

Теперь Лукаку будет выходить в каждом матче, обо всем будет забыто. И он будет забивать, он отличный форвард. Они даже выиграют что-нибудь благодаря его голам.

Думаю, Ромелу показал, что у него сильный характер, во время матча с «Тоттенхэмом». Он неплохо сыграл. Он один из тех футболистов, которые нуждаются в теплом отношении, и я не думаю, что со стороны Тухеля оно проявляется в достаточной мере.

«Челси» сильнее с Лукаку, чем без него. Считаю, что он должен играть в каждом туре», – заявил Мерсон.

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