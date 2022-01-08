«Наполи» интересуется Дивеевым («Матч ТВ»)

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

Россиянином интересуется «Наполи», утверждает «Матч ТВ».

«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях. На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил один из источников.

«Наполи» действительно находится на стадии поиска. Что касается Дивеева – то итоговое решение по нему будет принимать Лучано Спаллетти.

При этом спортивному департаменту клуба еще придется убедить тренера в необходимости приглашения футболиста», – отметил второй источник.

В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний игрок сборной России провел 16 матчей. Его статистику можно изучить здесь.

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