«Наполи» интересуется Дивеевым («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

Россиянином интересуется , утверждает .

«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях. На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил один из источников.

«Наполи» действительно находится на стадии поиска. Что касается Дивеева – то итоговое решение по нему будет принимать .

При этом спортивному департаменту клуба еще придется убедить тренера в необходимости приглашения футболиста», – отметил второй источник.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок сборной России провел 16 матчей. Его статистику можно изучить здесь.