«Наполи» интересуется Дивеевым («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.
Россиянином интересуется «Наполи», утверждает «Матч ТВ».
«Команда действительно ищет игрока для ротации состава – это центральный защитник: правша, с опытом участия в международных соревнованиях. На эту позицию рассматриваются различные футболисты, в том числе – из чемпионата России», – сообщил один из источников.
«Наполи» действительно находится на стадии поиска. Что касается Дивеева – то итоговое решение по нему будет принимать Лучано Спаллетти.
При этом спортивному департаменту клуба еще придется убедить тренера в необходимости приглашения футболиста», – отметил второй источник.
В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний игрок сборной России провел 16 матчей. Его статистику можно изучить здесь.