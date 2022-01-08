«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт» (3:2), уступая 0:2 к 71-й. Отставание от «Баварии» сократилось до 6 очков

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия онлайны Футбол

В матче 18-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» на выезде (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первом тайме нападающий франкфуртского клуба Рафаэль Сантос Борре сделал дубль. На 71-й минуте один мяч отыграл полузащитник гостей Торган Азар. На 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет, а через 2 минуты Махмуд Дауд вывел «Дортмунд» вперед, установив окончательный счет в матче.

После этого матча «Боруссия» занимает 2-е место в Бундеслиге, набрав 37 очков в 18 играх. Отставание от лидирующей «Баварии» сократилось до 6 очков. «Айнтрахт» идет на 7-м месте, набрав 27 баллов.

Айнтрахт Ф – Боруссия Д 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
8 января, 20.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Борре, 2:0 – 24 Борре, 2:1 – 71 Азар, 2:2 – 87 Беллингем, 2:3 – 89 Дауд.
Айнтрахт ФТрапп, Чендлер, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90), Камада (Хасебе, 79), Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре.
Боруссия ДКобель, Менье, Хуммельс, Джан, Геррейру, Брандт (Азар, 65), Дауд, Беллингем, Ройс (Витцель, 90), Мален, Холанд.
Предупреждения:
Хинтереггер (87), Холанд (87), Чендлер (88), Борре (90), Азар (90).

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