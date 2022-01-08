«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт» (3:2), уступая 0:2 к 71-й. Отставание от «Баварии» сократилось до 6 очков

В матче 18-го тура Бундеслиги дортмундская обыграла на выезде (3:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первом тайме нападающий франкфуртского клуба Рафаэль Сантос Борре сделал дубль. На 71-й минуте один мяч отыграл полузащитник гостей Торган Азар. На 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет, а через 2 минуты Махмуд Дауд вывел «Дортмунд» вперед, установив окончательный счет в матче.

После этого матча «Боруссия» занимает 2-е место в Бундеслиге, набрав 37 очков в 18 играх. Отставание от лидирующей «Баварии» сократилось до 6 очков. «Айнтрахт» идет на 7-м месте, набрав 27 баллов.

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