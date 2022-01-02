«Ювентус» сделал запрос по Икарди. Скоро клуб решит, направлять ли серьезное предложение

общается с по поводу возможного перехода нападающего .

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб сделал запрос по 28-летнему форварду. Пока речь не шла о формате возможной сделки – только предварительный запрос.

В ближайшие дни «Ювентус» определится насчет того, делать ли серьезное предложение по Икарди. Парижане же к этому моменту решат, устроит ли их вариант с арендой форварда в «Юве» без обязательства выкупа – это наиболее предпочтительный вариант для итальянского клуба.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» летом 2020 года из «Интера». За него заплатили 50 млн евро.

В этом сезоне 28-летний центрфорвард провел 20 матчей за парижан во всех турнирах и забил 5 голов. Его статистика – здесь.