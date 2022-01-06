Эвра – игрокам «МЮ»: «Вы осознаете, как вам повезло играть здесь? Не нравится критика – уходите. Уважайте фанатов»

Бывший защитник высказался об отношении футболистов команды к их работе.

«Вместо того, чтобы говорить о тренере, давайте поговорим об игроках. Вы за «Юнайтед» играете! Вы осознаете, как вам повезло играть за этот клуб? Так покажите же это нам!

Этого мы и ждем. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Если вам не нравится критика из-за плохой игры – уходите из клуба.

Когда я говорю о ДНК «Юнайтед», то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать чемпионат и готовность умирать на поле. Страсть, бойцовский дух – это ДНК «Юнайтед». Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Болельщики будут вам аплодировать.

Сейчас этого не происходит. Давайте будем честны. Бейтесь за эту эмблему, уважайте людей, пришедших посмотреть матч. Некоторые берут взаймы, чтобы прийти на игру.

Такая у меня была философия, когда играл я. Мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми», – сказал француз.

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