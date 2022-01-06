Моуринью про 1:3 с «Миланом»: «У «Ромы» средний состав, потому она в середине таблицы, где ей и место. С судьями не повезло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура Серии А с «Миланом» (1:3).
«Даже при 0:2 мы оставались в игре, но после удаления Рика Карсдорпа все было кончено.
При этом надо сказать, что выступление было очень слабым. Если взглянуть на первые два гола, то они были забиты, когда мы дважды потеряли мяч в простых ситуациях. Качества нашей игре определенно не хватало. Сегодня мне не понравились ни работа рефери, ни игра моей команды.
Работе рефери и его видеопомощника тоже не хватало качества. Я видел, что Тэмми Абрахам совершил движение рукой, но оно не было попыткой остановить мяч. Если и давать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Рожере Ибанесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного.
Мы хотим видеть последовательность в принимаемых решениях, поэтому я говорю, что уровень был низкий, но и с судьями не повезло. Судья не смог проявить характер. ВАР хотел вмешаться, но раз игра продолжилась... Мы люди маленькие.
Я все сразу понял. Я в «Роме» 6-7 месяцев, привыкаю к такому отношению, хотя к такому привыкать, конечно, не стоит.
Мне не нравится говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали рефери и ВАР.
Но я не стану отрицать, что мы сыграли не лучшим образом. У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где ей и место. Мы сегодня совершили много ошибок, и дело было не в тактике, а в индивидуальных решениях.
Сейчас худшее – это результат, потому что мы не набрали ни одного очка. Но я мысленно буду готов к следующей игре [с «Ювентусом»], когда завершится это интервью. Она будет сложной.
У нас есть определенные сложности, но мы постараемся прибавить», – сказал тренер DAZN.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Даниэле Киффи.