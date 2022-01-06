Моуринью про 1:3 с «Миланом»: «У «Ромы» средний состав, потому она в середине таблицы, где ей и место. С судьями не повезло»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча 20-го тура Серии А с (1:3).

«Даже при 0:2 мы оставались в игре, но после удаления все было кончено.

При этом надо сказать, что выступление было очень слабым. Если взглянуть на первые два гола, то они были забиты, когда мы дважды потеряли мяч в простых ситуациях. Качества нашей игре определенно не хватало. Сегодня мне не понравились ни работа рефери, ни игра моей команды.

Работе рефери и его видеопомощника тоже не хватало качества. Я видел, что совершил движение рукой, но оно не было попыткой остановить мяч. Если и давать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и . Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного.

Мы хотим видеть последовательность в принимаемых решениях, поэтому я говорю, что уровень был низкий, но и с судьями не повезло. Судья не смог проявить характер. ВАР хотел вмешаться, но раз игра продолжилась... Мы люди маленькие.

Я все сразу понял. Я в «Роме» 6-7 месяцев, привыкаю к такому отношению, хотя к такому привыкать, конечно, не стоит.

Мне не нравится говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали рефери и ВАР.

Но я не стану отрицать, что мы сыграли не лучшим образом. У нас средний состав, так что мы и идем в середине таблицы, где ей и место. Мы сегодня совершили много ошибок, и дело было не в тактике, а в индивидуальных решениях.

Сейчас худшее – это результат, потому что мы не набрали ни одного очка. Но я мысленно буду готов к следующей игре [с «Ювентусом»], когда завершится это интервью. Она будет сложной.

У нас есть определенные сложности, но мы постараемся прибавить», – сказал тренер DAZN.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Даниэле Киффи.