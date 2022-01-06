«Барса» может арендовать Марсьяля с правом выкупа за 40 млн евро из-за сложностей с подписанием Мораты

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«Барселона» продолжает поиски нападающего.

Из-за сложностей с подписанием Альваро Мораты из «Ювентуса» «блауграна» вернулась к кандидатуре форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

Сам француз хочет перейти именно в «Барсу», а не в какой-либо другой интересующийся им клуб. Антони считает, что стиль игры «Барселоны» подходит ему больше всего.

Если стороны договорятся о сделке, то трансфер будет осуществлен в формате аренды на до конца сезона с правом выкупа за сумму около 40 млн евро, сообщает Diario Sport.

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