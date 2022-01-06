«Барса» может арендовать Марсьяля с правом выкупа за 40 млн евро из-за сложностей с подписанием Мораты

продолжает поиски нападающего.

Из-за сложностей с подписанием из «Ювентуса» «блауграна» вернулась к кандидатуре форварда .

Сам француз хочет перейти именно в «Барсу», а не в какой-либо другой интересующийся им клуб. Антони считает, что стиль игры «Барселоны» подходит ему больше всего.

Если стороны договорятся о сделке, то трансфер будет осуществлен в формате аренды на до конца сезона с правом выкупа за сумму около 40 млн евро, сообщает Diario Sport.

Массимилиано Аллегри: «Мората не уйдет из «Юве», вопрос закрыт. Ему на замену пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира»