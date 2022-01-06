Черчесов о стиле работы: «Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может»

Главный тренер в рамках первой пресс-конференции в клубе рассказал о стиле своей работы.

«В профессиональной команде необходимо придерживаться строгих правил, работать в соответствии с планом каждый день, быть дисциплинированными.

Желания одного человека не могут быть важнее прочих, каждый должен заниматься своим делом. Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол.

Здесь не может быть анархии или демократии, это футбольная команда. У каждого футболиста есть своя работа, но также игроки должны иметь свой собственный стиль в команде.

Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором», – сказал Черчесов.

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