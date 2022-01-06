Хенесс о разнице между «Баварией» и «Боруссией»: «Наша команда растет. А «Дортмунд» постоянно продает важных игроков»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о том, почему дортмундская «Боруссия» не может конкурировать с мюнхенским клубом.
– Почему «Боруссия» не может приблизиться к «Баварии»?
– Мы так стабильны, потому что у нас растет команда. Время от времени у нас появляется новый игрок, в то же время «Дортмунд» постоянно продает важных футболистов.
Это создает определенное беспокойство, и команда не может развиваться цельно. У нас все наоборот. Нынешняя «Бавария» очень сплотилась, что вы уже могли видеть во время нашей победы в Лиге чемпионов в Лиссабоне.
Ханси Флик проделал очень хорошую работу, а у Нагельсманна теперь свой собственный стиль, который меня очень впечатляет, – сказал Хенесс.