Криштиану Роналду: «Я недоволен результатами «МЮ». Давайте сделаем все возможное и вернем клуб туда, где он должен быть!»

Форвард в своем новогоднем поздравлении подвел итоги года и оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«2021 год подходит к концу, и он был далеко не легким, несмотря на то, что я забил 47 мячей во всех соревнованиях.

Два разных клуба и пять разных тренеров. Финальный этап Евро со сборной плюс отбор к ЧМ, который продолжится и в 2022 году.

В «Ювентусе» я гордился тем, что выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также стал лучшим бомбардиром серии А. В сборной Португалии – тем, что стал лучшим бомбардиром Евро. И, конечно же, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере.

Но я недоволен результатами «МЮ». Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.

Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте будем более сильными духом в 2022-м году. Давайте сделаем все возможное, давайте тянуться к звездам и вернем клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, скоро увидимся», – написал Роналду в инстаграме, приложив семейное фото.