Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»

Бывший полузащитник «Баварии» высказался о том, что ему несправедливо не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.

«Это больше, чем разочарование, это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей.

Я был на вершине, на оказался лишь третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду.

И я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – цитирует Рибери Sport Witness со ссылкой на L’Equipe.

В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования за – с 15 до 29 ноября, разрешив при этом проголосовавшим ранее поменять свое решение при желании.

В итоге «Золотой мяч» получил нападающий Криштиану Роналду, выступавший тогда за «Реал» и набравший 27,99% голосов. Португалец опередил форварда «Барселоны» (24,72%, 2-е место) и Рибери (23,36%, 3-е место).

Рибери в сезоне-2012/13 выиграл требл с «Баварией» – чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.