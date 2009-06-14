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Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»

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Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему несправедливо не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.

«Это больше, чем разочарование, это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих людей.

Я был на вершине, на оказался лишь третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Месси или Роналду.

И я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – цитирует Рибери Sport Witness со ссылкой на L’Equipe.

В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования за «Золотой мяч» – с 15 до 29 ноября, разрешив при этом проголосовавшим ранее поменять свое решение при желании.

В итоге «Золотой мяч» получил нападающий Криштиану Роналду, выступавший тогда за «Реал» и набравший 27,99% голосов. Португалец опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси (24,72%, 2-е место) и Рибери (23,36%, 3-е место).

Рибери в сезоне-2012/13 выиграл требл с «Баварией» – чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

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