Ромелу Лукаку: «В Италии для меня есть только «Интер». «Ювентус» или «Милан» – никогда»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, ранее игравший за «Интер», заявил, что никогда не перейдет в «Ювентус» или «Милан».
«Могу ли я перейти в «Ювентус» или Милан в будущем? Никогда, никогда.
Еще раз: никогда. Этого не произойдет никогда.
«Ювентус» хотел меня приобрести, но когда Антонио Конте возглавил «Интер», то присоединиться к нему стало моим приоритетом.
В Италии для меня есть только «Интер», – заявил Лукаку.
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