Ромелу Лукаку: «В Италии для меня есть только «Интер». «Ювентус» или «Милан» – никогда»

Нападающий «Челси» , ранее игравший за «Интер», заявил, что никогда не перейдет в или .

«Могу ли я перейти в «Ювентус» или Милан в будущем? Никогда, никогда.

Еще раз: никогда. Этого не произойдет никогда.

«Ювентус» хотел меня приобрести, но когда Антонио Конте возглавил «Интер», то присоединиться к нему стало моим приоритетом.

В Италии для меня есть только , – заявил Лукаку.

Лукаку рассказал о страданиях в «Челси». Тухель раздражен – призывает тренироваться, пить водичку и не давать интервью