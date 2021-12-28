Министр спорта РФ о Fan ID: «Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал принятие Госдумой закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

– Крупнейшие фанатские объединения уже объявили о бойкоте Fan ID. Не думаете, что вы столкнетесь с крупным оттоком посещаемости на играх ?

– Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Потому что изначально основу этого закона составляет, чтобы было комфортно и была обеспечена безопасность. Те положения, которые утверждены, эту цель преследуют.

Закон вступает в силу с 1 июня, и мы к этому времени сделаем все необходимое с РПЛ и РФС, чтобы минимизировать риски, о которых вы упомянули. Мы исходим из того, что нужен диалог. Мы со своей стороны готовы к этому диалогу.

В начале 2022 года пригласил к обсуждению коллег из Госдумы, контролирующих органов, РФС. Сделаем все, чтобы риски исключить, – сказал Матыцин.