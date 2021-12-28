Перформансы фанатов «Зенита» заняли 3-е место в 2021-м по версии Ultras World

Перформанс болельщиков попал в десятку лучших по итогам 2021 года по версии Ultras World.

В ежегодном рейтинге фанаты российского клуба заняли третье место, уступив лишь ультрас и «Легии».

Болельщики из Санкт-Петербурга 27 февраля на матче против «Ростова» показали баннер с изображением братьев Гавс, семьи-бандитов из мультсериала «Утиные истории».

Также в подборку попал баннер, посвященный Ленинградскому рок-клубу «40 лет на своей волне», который был показан на игре с «Ахматом» (4:0) 13 марта. Кроме того, представлены и другие перформансы и акции болельщиков «Зенита».

«Это несомненный успех, которого мы достигли все вместе! Всем спасибо за этот непростой и интересный год! Годы проходят, страсть остается!» – говорится в заявлении объединения фанатов клуба .

Напомним, что в 2019 году сине-бело-голубые также попали в топ-3 данного рейтинга.