«Барса» хочет усилить оба фланга обороны летом. Гайя – выбор клуба на позицию левого защитника

намерена усилить фланги защиты по завершении нынешнего сезона.

Клуб планирует пригласить летом новых игроков как на левый, так и на правый край обороны, сообщает Diario Sport.

Главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на правого защитника , которого, как сообщалось ранее, в команде может заменить из . Также «Барсе» интерес защитник .

Что касается левого фланга обороны, то здесь «Барселоне» интересен защитник «Валенсии» .

У игрока хорошие отношения с директором сине-гранатовых , также он нравится и .

Срок контракта защитника с «Валенсией» истекает летом 2023 года, поэтому, возможно, клуб решит его продать следующим летом, чтобы не отпустить через год бесплатно.