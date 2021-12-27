«Барса» хочет усилить оба фланга обороны летом. Гайя – выбор клуба на позицию левого защитника

«Барселона» намерена усилить фланги защиты по завершении нынешнего сезона.
Клуб планирует пригласить летом новых игроков как на левый, так и на правый край обороны, сообщает Diario Sport.
Главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на правого защитника Серджиньо Деста, которого, как сообщалось ранее, в команде может заменить Нуссаир Мазрауи из «Аякса». Также «Барсе» интерес защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта.
Что касается левого фланга обороны, то здесь «Барселоне» интересен защитник «Валенсии» Хосе Гайя.
У игрока хорошие отношения с директором сине-гранатовых Матеу Алемани, также он нравится и Хави.
Срок контракта защитника с «Валенсией» истекает летом 2023 года, поэтому, возможно, клуб решит его продать следующим летом, чтобы не отпустить через год бесплатно.