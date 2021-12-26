Аршавин о Дзюбе на скамейке: «Артем в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»

Директор департамента по развитию молодежного футбола высказался о нападающем .

– Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

– Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

– Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров – Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

– Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято.

А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру, – сказал Аршавин.

Орлов о Дзюбе: «Он уже все… Скорости нет! Даже против «Ростова» не был лидером. Грулев предпочтительнее Дзюбы и Смолова»