Гендиректор «Зенита»: «Обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно. Вопросы – когда будет ясно, выполняется ли опция продления»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сведения о том, что контракт форварда Артема Дзюбы автоматически продлится, если он проведет 70% игрового времени в этом сезоне.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы.

До этого обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно», – сказал Медведев.

Срок действующего соглашения россиянина с клубом истекает летом 2022 года.

Дзюба – лучший бомбардир «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. На счету форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.

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