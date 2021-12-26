Гендиректор «Зенита»: «Обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно. Вопросы – когда будет ясно, выполняется ли опция продления»

Генеральный директор прокомментировал сведения о том, что контракт форварда автоматически продлится, если он проведет 70% игрового времени в этом сезоне.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы.

До этого обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно», – сказал Медведев.

Срок действующего соглашения россиянина с клубом истекает летом 2022 года.

Дзюба – лучший бомбардир «Зенита» в текущем чемпионате . На счету форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.