Коутиньо интересен «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Эвертону», но не хочет снижать зарплату. В «Барсе» ему платят 14+ млн евро в год

Интерес к полузащитнику «Барселоны» проявляют несколько английских клубов.

Агенты бразильца делают все, чтобы найти ему клуб в , однако высокая зарплата игрока – серьезное препятствие для перехода. В «Барселоне» хавбек получает более 14 миллионов евро в год.

Филиппе знает, что не входит в планы тренера «Барселоны» Хави. Понимая, что во второй части сезона он не будет получать много игрового времени, футболист хочет сменить клуб, учитывая, что в 2022 году состоится чемпионат мира. Важно, что Коутиньо готов уйти из каталонского клуба, только если получит в новой команде финансовые условия, сопоставимые с нынешними.

Как пишет Diario Sport, цель Коутиньо – вернуться в АПЛ. Агенты игрока общаются со многими клубами, но Филиппе и слышать не хочет о переходе в «Ньюкасл». Интерес к бразильцу проявляют «Эвертон», и . «Ливерпуль» не заинтересован в возвращении хавбека.

Отмечается, что «Эвертон» готов лишь арендовать Коутиньо. У клуба нет средств на такую высокую зарплату, как у бразильца.

с оптимизмом ждет развития событий на следующей неделе. Если Филиппе сменит клуб, то сине-гранатовые смогут позволить себе еще один топ-трансфер.

В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола. Его статистика – здесь.