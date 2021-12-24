Оливер Кан: «Менталитет «Баварии» поражает. «Барсу» парни просто разнесли, хотя раньше могли сказать: «Группу ЛЧ выиграли, можно расслабиться»

Генеральный директор «Баварии» высказался о достоинствах команды.

«Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против «Барселоны» (3:0) [в Лиге чемпионов]. Раньше мы могли сказать: «Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться».

Но что сделали парни? Просто разнесли «Барселону», – заявил Кан в интервью Suddeutsche Zeitung.

Главное о вылете «Барсы» из ЛЧ: остановилась серия из 17 выходов в 1/8, прежде клуб заваливал группу еще до рождения Фати, Педри и Гави