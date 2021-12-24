Анчелотти считает Бензема лучшим форвардом мира: «Он забил столько же, сколько Роналду и Холанд. Форма потрясающая»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде Кариме Бензема.

– Бензема – лучший форвард мира на данный момент?

– Да, я считаю именно так, потому что сейчас он стал много забивать – и делать это регулярно. У него столько же голов, сколько у Роналду или Холанда.

Бензема – игрок, решающий судьбу матчей. В игре против «Атлетика» мы это снова увидели – он забил два мяча за короткий промежуток времени. Он в потрясающей форме, – сказал Анчелотти.

Бензема обошел Роналду по голам за год – 47. Больше лишь у Левандовского (69), Мбаппе и Холанда (по 49)

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