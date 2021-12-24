«Подавление личности – шлейф советского воспитания. У тренеров старой формации инициатива наказуема». Психолог «Локо» о молодежных командах в России

Психолог Евгений Фомин, работающий в «Локомотиве» с апреля 2021 года, в монологе для Sports.ru высказался о влиянии тренеров молодежных команд на формирование личности футболиста.

«Думаю, у российских футболистов есть сверхценное отношение к зарубежным командам. Будто там люди выше, сильнее, быстрее, лучше. Есть много видов спорта, где мы лучше, но в футболе эта уверенность почему-то пропала. Может, так повлиял период перестройки, распад СССР.

Плюс влияние молодежных тренеров. Сколько я ни работал со спортсменами, первая жалоба – на тренера из молодежки. Очень высокая авторитарность, подавление личности, это ведет к отсутствию инициативы – она наказуема. А когда человек свободен? Когда он творит и может проявлять инициативу, не опасаясь того, что это приведет к каким-то катастрофическим последствиям. В итоге появляется эмоциональная зажатость.

Это туннельное зрение – надо только так, нельзя совершить ошибку. Часто из молодежных команд все тянется, потому что там сидят тренеры старой формации. Они подавляют радость. Футбол – это же классно, все гоняют в детстве, пропускают школу. А потом ребята начинают заниматься, тренировки с 7 утра, потому что много команд на одно поле, еще и график – уже не в удовольствие все.

Подавление личности – это шлейф еще советского воспитания. Сейчас есть теория поколений – X, Y, Z (Х – 1961-1981, Y (миллениалы) – 1982-2004, Z (зумеры) – с 2005 года рождения – прим. Sports.ru), современное поколение вообще не принимает авторитарный стиль. Нет такого, как в советское время было: поставил задачу – и можно не объяснять, просто послать матом. К новому поколению нужно искать подход, нужно разговаривать с ними, чтобы они понимали, зачем они что-то делают, понимали, что они не зажаты в узкие границы вариативности поведения.

Когда человек находится в подростковом периоде, у него еще не так развит фильтр критики. Вот вратарю говорят: «‎У тебя руки из задницы растут, ты ничего не можешь». Как он будет дальше играть? Он будет соответствовать шаблону, который на него наложили. Все, он выбыл из спорта просто потому, что в себя больше не верит.

По этой старой схеме происходит такой жесткий отсев, что, например, из десяти человек восемь уйдут. Среди этих восьми, может быть, какие-то гениальные спортсмены могли вырасти, но просто к ним не нашли правильного подхода.

Или бывает, что у спортсмена высокая травматичность. Я спрашиваю: «‎Насколько ты следишь за собой? Ходишь на массажи, еще какие-то процедуры?» Он отвечает: «‎Когда я был в молодежке, мне говорили, что я здоровый кабан, стыдно идти на массаж. Говорили: «‎На себя посмотри – ты молодой, здоровый, тебе вообще не надо к врачам обращаться». У него сложился шаблон, что к врачам или на физиотерапию ходят слабаки», – заявил специалист.

Оказывается, в «Локо» есть психолог. Он сравнивает спортсменов с военными и почти не работает с командой Рангника