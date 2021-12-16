Черчесов о Евро-2020: «Стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил. Если бы не отработали хорошо, то и финнов бы не обыграли»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на , где она не смогла выйти из группы.

Россияне уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав единственную победу в матче с Финляндией (1:0).

«Что касается Евро, стыдно должно быть, когда тренировки пропускал, себе соврал, лицемерил, смалодушничал. Я делал свою работу.

Футболист приходит вот таким (показывает на маленький телефон). А после сборов он такой (показывает на большой телефон). Значит, он хорошо поработал.

Если бы не отработали хорошо, то мы и финнов бы не обыграли. Футболисты стали лучше. Результата не было, мы об этом сразу сказали. Но работа была», – сказал Черчесов.