«За расистские заявления в адрес чернокожих игроков отправляют в музей Холокоста. Кто-то вообще подумал об этом?» Экс-игрок Белой о санкциях за расизм

Бывший игрок «Льерса» и других бельгийских клубов Поль Белой считает, что в чемпионате Бельгии неправильно наказывают за проявления расизма.

«Одно из наказаний [за расизм] – посещение казарм Доссин в Мехелене (бывшего транзитного лагеря заключения и депортации, созданного нацистами в оккупированной Бельгии, сейчас там музей Холокоста – прим. Sports.ru).

Но я скажу так: «Эти люди не знают, о чем идет речь. Доссин – о евреях, о чрезвычайно неприятном для евреев историческом событии. Он не имеет никакого отношения к темнокожим». Кто-то вообще подумал об этом?



Того, кто на расовой почве оскорбляет темнокожих игроков, бельгийская лига наказывает посещением казарм Доссин. Разве нельзя придумать ничего лучше и дать более подходящее наказание?

Я этого не понимаю. Хотя наказание выбирают белые люди, которые говорят: «Мы делаем доброе дело», – заявил Белой.

В 2016 году Белой совместно с журналистом Франком ван Лекеном выпустил книгу о расизме в бельгийском футболе под названием Vuile zwarte (буквально – «грязный черный»).

«Бельгийская лига – белая банда. Нужно сломить белое мужское большинство». Экс-игрок Белой о расизме в адрес Компани