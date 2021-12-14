Клопп – арбитру Тирни: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой»

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (2:2) сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер мерсисайдцев остался недоволен решениями Пола Тирни по ходу игры.

После финального свистка немецкий тренер отправился к арбитру и заявил ему: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой».

На 20-й минуте форвард «шпор» Харри Кейн в подкате попытался отобрать мяч у защитника Эндрю Робертсона и сбил соперника. Тирни показал англичанину желтую карточку.

Во втором тайме удален был уже сам Робертсон – за фол на защитнике Эмерсоне Рояле.

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