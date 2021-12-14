Клаттенбург о фоле Кейна на Робертсоне: «Если это не красная, то я не знаю, что тогда. То, что ты капитан сборной, не означает, что у тебя есть право на такие фолы»

Бывший арбитр поделился мнением об эпизоде матча 18-го тура «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:2).

На 20-й минуте нападающий «шпор» в подкате попытался отобрать мяч у защитника мерсисайдцев и сбил соперника. Главный арбитр Пол Тирни показал англичанину желтую карточку.

«Если подкат Кейна – не красная карточка, то я не знаю, что тогда красная. Нога высоко, над голеностопом, видны шипы, подкат запоздалый. С какого ракурса не взгляни, лучше не станет.

Робертсон понимал, что если бы не убрал ногу, то с большой вероятностью покинул бы стадион на носилках, а Рождество провел бы в ортезе. Отпрыгнув, Робертсон избежал серьезной травмы.

Я бы показал Кейну красную. То, что ты капитан сборной Англии, не означает, что у тебя есть особое право на такие фолы. Я никогда не относился к важным английским игрокам по-особенному. Ни один судья не должен принимать это во внимание», – написал Клаттенбург в своей колонке.

🟥 Неудаление Кейна и красная Робертсону: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» искрили не только голами