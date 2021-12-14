Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Один из худших первых таймов «Сити». Хороший результат, но не игра»

Главный тренер подвел итоги матча 18-го тура с (4:0).

«Хороший результат, но не выступление. Нам повезло. Но в случае с первым голом «Ньюкасл» плохо защищался, а в случае со вторым мы увидели индивидуальное мастерство Канселу. Первый тайм – один из худших в нашем исполнении в этом сезоне. Во втором мы были гораздо лучше.

Рекорды показывают, насколько стабильна наша команда. Это не завоевание трофеев, но это победы – одна за другой. Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и я рад, что это удалось нам», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» выиграл 34 матча в АПЛ в 2021 году, побив рекорд «Ливерпуля» 39-летней давности