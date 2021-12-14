Хави о 3:2 с «Эльче»: «В ситуации «Барсы» три очка на вес золота. Команда понимала свое превосходство, мы сыграли хорошо»

Теги Барселона Хави Ла Лига Эльче Рональд Араухо Эрик Гарсия Нико Гонсалес Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 18-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:2).

«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барса» сегодня была хороша.

Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие.

Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, Эрик Гарсия, Абде Эззальзули, Рональд Араухо... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех», – сказал Хави.

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