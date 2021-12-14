Хави о 3:2 с «Эльче»: «В ситуации «Барсы» три очка на вес золота. Команда понимала свое превосходство, мы сыграли хорошо»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 18-го тура с (3:2).

«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, эти три очка на вес золота. Думаю, «Барса» сегодня была хороша.

Меня не было в клубе шесть лет, и кое-что в плане тактики меня удивляет и дорого нам обходится. Но сегодня мы сыграли очень хорошо. Команда понимала свое превосходство, игроки находили свободных партнеров, атаковали свободные зоны в нужное время.

Игра Гави потрясает. Он в свои 17 лет уже яркая личность. Я снимаю перед ним шляпу, он устраивает настоящее шоу. Наблюдать за ним – одно удовольствие.

Он часть великолепного поколения – Нико Гонсалес, , Абде Эззальзули, ... С такими игроками «Барсу» в будущем ждет успех», – сказал .