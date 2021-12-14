17-летний Гави и 22-летний Жуджла забили дебютные голы за «Барселону» – в матче с «Эльче»

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«Барселона» обыгрывает «Эльче» (2:0, первый тайм) в 18-м туре чемпионата Испании.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник Ферран Жуджла, проводящий вторую игру в Ла Лиге. На 19-й минуте удалось отметиться голом и хавбеку Гави.

Для обоих футболистов эти забитые мячи стали дебютными в составе клуба.

При этом Гави стал третьим в списке самых молодых авторов гола за «Барсу». В возрасте 17 лет и 135 дней он опередил по этому показателю Лионеля Месси (17 лет и 331 день) и уступает лишь Анссумане Фати (16 лет и 304 дня) и Бояну Кркичу (17 лет и 53 дня).

Подробно со статистикой 22-летнего Жуджлы можно ознакомиться здесь, Гави – тут.

«Барселона» – «Эльче». 2:0 – Жуджла и Гави забили! Онлайн-трансляция

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