Агент Мампасси заработал 400 тысяч евро на переходе игрока в «Локо» из «Шахтера»

Защитник Марк Мампасси стал игроком «Локомотива».

Агентская комиссия за переход 18-летнего футболиста из «Шахтера» в «Локо» составила 400 тысяч евро, сообщает журналист Иван Карпов.

Посредником в сделке выступил украинский агент .

Трансфер Мампасси обошелся «Локо» в 4 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет, зарплата игрока – 300 тысяч евро в год.

В этом сезоне Мампасси на правах аренды провел 16 матчей за во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его статистика – здесь.

«Локо» подписал 18-летнего украинца Мампасси. Он родился в Донецке и может быстро получить российский паспорт

