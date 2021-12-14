Агент Мампасси заработал 400 тысяч евро на переходе игрока в «Локо» из «Шахтера»

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Защитник Марк Мампасси стал игроком «Локомотива».

Агентская комиссия за переход 18-летнего футболиста из «Шахтера» в «Локо» составила 400 тысяч евро, сообщает журналист Иван Карпов.

Посредником в сделке выступил украинский агент Вадим Шаблий.

Трансфер Мампасси обошелся «Локо» в 4 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет, зарплата игрока – 300 тысяч евро в год. 

В этом сезоне Мампасси на правах аренды провел 16 матчей за «Мариуполь» во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его статистика – здесь.

«Локо» подписал 18-летнего украинца Мампасси. Он родился в Донецке и может быстро получить российский паспорт
 

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