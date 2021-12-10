«Барса» больше не считает Френки де Йонга неприкасаемым. Летом клуб может продать его

рассмотрит вариант с продажей полузащитника Френки де Йонга.

По данным Marca, в каталонском клубе перестали считать 24-летнего хавбека неприкасаемым, так как в этом сезоне он играет куда хуже, чем от него ждали.

Летом «Барселона» может продать де Йонга, если получит хорошее предложение. Каталонцы считают такую сделку отличной возможностью выручить крупную сумму.

Кроме того, уход де Йонга положительно скажется на зарплатной ведомости «Барсы». Сейчас Френки обходится клубу примерно в 30 млн евро в год, если учитывать зарплату игрока и амортизацию суммы трансфера.

Учитывая прогресс Педри, Гави и Нико Гонсалеса, выступающих на той же позиции, что и де Йонг, клуб не считает, что сохранять Френки в составе необходимо.

Напомним, что в 2019 году «Барселона» заплатила «Аяксу» за де Йонга 75 млн евро. Еще 11 млн евро были предусмотрены в соглашении в качестве бонуса.

Со статистикой 24-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.