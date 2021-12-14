Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года. Так сказал вице-президент УЕФА

Формат проведения Лиги наций может значительно измениться.

С 2024 года в турнире будут выступать сборные из Южной Америки, сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

«Это последняя Лига наций в нынешнем формате. У нас была встреча с КОНМЕБОЛ.

С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды их Южной Америки. Мы все еще работаем над форматом», – сказал Бонек в интервью Meczyki.

По словам вице-президента УЕФА, в турнире будут участвовать все 10 стран из КОНМЕБОЛ.

Ожидается, что Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили войдут в Лигу А, Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в Лигу B.

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