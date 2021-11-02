«Интер» расторг контракт с Эриксеном

Теги Интер серия А Италия трансферы Кристиан Эриксен Футбол

«Интер» сообщил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Стороны договорились о расторжении соглашения, срок которого был рассчитан до июня 2024 года.

«Клуб и вся семья «нерадзурри» желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути «Интера» и Кристиана расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около «Сан-Сиро» во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории», – сказано в сообщении «Интера».

Напомним, что после остановки сердца в матче Евро-2020 датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Это не позволяет футболисту играть в Италии по регламенту.

Как там Эриксен? Восстанавливается на родине, мечтает возобновить тренировки в январе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные