«Интер» расторг контракт с Эриксеном

сообщил о расторжении контракта с полузащитником .

Стороны договорились о расторжении соглашения, срок которого был рассчитан до июня 2024 года.

«Клуб и вся семья «нерадзурри» желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути «Интера» и Кристиана расходятся, между нами сохранится крепкая и неразрывная связь.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около «Сан-Сиро» во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей истории», – сказано в сообщении «Интера».

Напомним, что после остановки сердца в матче Евро-2020 датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Это не позволяет футболисту играть в Италии по регламенту.

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