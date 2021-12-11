«Судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Арсеналом». ЭСК РФС о моменте с Марио и Зурико

ЭСК РФС рассмотрела эпизод с неназначенным пенальти в пользу тульского «Арсенала» в матче против ЦСКА в 18-м туре (0:2).

Комиссия постановила, что главный арбитр матча ошибочно не назначил 11-метровый на 42-й минуте игры.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в данной сложной игровой ситуации игрок обороняющейся команды ЦСКА Марио Фернандес, не успев сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды , допустил контакт с ногой соперника уже после того, как тот нанес удар по воротам.

По мнению большинства экспертов, судья должен был назначить 11-метровый удар», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Ранее сообщалось,что судью Панина могут отстранить от работы в РПЛ. Он получил неудовлетворительную оценку за все 6 игр в лиге.