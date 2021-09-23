«Барса» может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса. Нужно одобрение Хави

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Нападающий «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб хочет избавиться от Люка де Йонга, арендованного у «Севильи», и ищет другого атакующего игрока. В услугах нидерландского форварда заинтересован «Интер».

«Севилья» не против обмена игроками между клубами.

Переход Санчеса в «Барсу» может произойти при одобрении главного тренера каталонцев Хави.

Чилиец уже играл в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Серии А Санчес провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.

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