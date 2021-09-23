«Барса» может обменять Люка де Йонга на Алексиса Санчеса. Нужно одобрение Хави

Нападающий может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб хочет избавиться от Люка де Йонга, арендованного у «Севильи», и ищет другого атакующего игрока. В услугах нидерландского форварда заинтересован «Интер».

не против обмена игроками между клубами.

Переход Санчеса в «Барсу» может произойти при одобрении главного тренера каталонцев .

Чилиец уже играл в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Серии А Санчес провел 10 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.