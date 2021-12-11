Погребняк о «Зените» в ЛЕ: «В 2008 году тоже попали на испанскую команду и начинали в Петербурге. Почему бы не повторить тот успех?»

Бывший форвард поделился мнением о шансах клуба в .

В раунде плей-офф за выход в 1/8 финала петербуржцы встретятся с испанским .

В сезоне-2007/08 «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА, на стадии 1/16 финала команда по сумме двух встреч выиграла у .

«Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех?

Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать?

«Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», – сказал Погребняк.