Фанаты «Спартака» скандировали имя Витории во время матча с «Сочи»

Фанаты «Спартака» поддержали главного тренера Руя Виторию во время выездного матча РПЛ с «Сочи».
Гостевой сектор с болельщиками московского клуба скандировал имя тренера перед игрой и во время нее.
Ранее появлялась информация, что сегодняшний матч может стать последним для португальца во главе «Спартака». Ожидается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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