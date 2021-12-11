Фанаты «Спартака» скандировали имя Витории во время матча с «Сочи»

Фанаты «Спартака» поддержали главного тренера Руя Виторию во время выездного матча с .

Гостевой сектор с болельщиками московского клуба скандировал имя тренера перед игрой и во время нее.

Ранее появлялась информация, что сегодняшний матч может стать последним для португальца во главе . Ожидается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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