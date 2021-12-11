Клопп об «Интере» в 1/8 ЛЧ: «Таков путь «Ливерпуля» – легко никогда не бывает. Настоящая лигочемпионская пара»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об итогах повторной жеребьевки Лиги чемпионов. Английский клуб в 1/8 финала сыграет с «Интером».

– Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. «Интер» лидирует в Серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.

«Интер» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь «Ливерпуля» – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.

Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.

– Правильно ли, что провели повторную жеребьевку?

– Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть, – сказал Клопп.

«ПСЖ» – «Реал», «Атлетико» против «МЮ» – новые пары 1/8 ЛЧ. Надеемся, уже окончательные

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