Клопп об «Интере» в 1/8 ЛЧ: «Таков путь «Ливерпуля» – легко никогда не бывает. Настоящая лигочемпионская пара»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался об итогах повторной жеребьевки чемпионов. Английский клуб в 1/8 финала сыграет с .

– Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. «Интер» лидирует в Серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.

«Интер» стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.

Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.

– Правильно ли, что провели повторную жеребьевку?

– Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: «Нельзя все так оставлять, ни за что». Конечно, надо было все переиграть, – сказал Клопп.

«ПСЖ» – «Реал», «Атлетико» против «МЮ» – новые пары 1/8 ЛЧ. Надеемся, уже окончательные