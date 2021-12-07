Бензема забил 45 голов в этом году. Он идет в топ-5 бомбардиров в 2021-м

«Реал» открыл счет в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:0, первый тайм).
На 16-й минуте голом отметился нападающий Карим Бензема, которому ассистировал Винисиус Жуниор.
Гол стал для француза 13-м в чемпионате Испании и 18-м за «Мадрид» во всех турнирах в текущем сезоне.
В этом календарном году Бензема забил 45 голов за клуб и сборную. Больше него забили только Криштиану Роналду (46), Эрлинг Холанд (47), Килиан Мбаппе (49) и Роберт Левандовски (66).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».