Бензема забил 45 голов в этом году. Он идет в топ-5 бомбардиров в 2021-м

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«Реал» открыл счет в матче 17-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:0, первый тайм).

На 16-й минуте голом отметился нападающий Карим Бензема, которому ассистировал Винисиус Жуниор.

Гол стал для француза 13-м в чемпионате Испании и 18-м за «Мадрид» во всех турнирах в текущем сезоне.

В этом календарном году Бензема забил 45 голов за клуб и сборную. Больше него забили только Криштиану Роналду (46), Эрлинг Холанд (47), Килиан Мбаппе (49) и Роберт Левандовски (66).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».

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