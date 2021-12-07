Бензема забил 45 голов в этом году. Он идет в топ-5 бомбардиров в 2021-м

«Реал» открыл счет в матче 17-го тура Ла Лиги против (1:0, первый тайм).

На 16-й минуте голом отметился нападающий , которому ассистировал .

Гол стал для француза 13-м в чемпионате Испании и 18-м за во всех турнирах в текущем сезоне.

В этом календарном году Бензема забил 45 голов за клуб и сборную. Больше него забили только (46), (47), (49) и (66).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».