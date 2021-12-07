Шамиль Газизов: «Уфу» просто убивают. Ощущение, что кто-то решил, что нам в РПЛ нечего делать»

Генеральный директор «Уфы» раскритиковал работу судей после матча 18-го тура против «Локомотива» (0:2).

«Вы говорите, спорное [судейство], но тут впору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.

Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас как вздумается», – сказал Газизов.

На игре работал главный арбитр Артем Любимов.

Глава «Уфы»: «Поздравляю судью с победой «Локо». Вся страна видела, что Баринова нужно было выгнать с поля. Мы играли лучше»