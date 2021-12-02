Глава «Уфы»: «Поздравляю судью с победой «Локо». Вся страна видела, что Баринова нужно было выгнать с поля. Мы играли лучше»

Председатель совета директоров эмоционально отреагировал на исход матча 18-го тура против (0:2).

«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат.

Вся страна видела, что нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он.

Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют.

Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я все видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что ВАР не смотрит желтые и вторые желтые, но это все очень удручает.

Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясен результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня.

Что касается протеста, то соберемся, обсудим, но, по-моему, тут все очевидно», – сказал Мурзагулов.

Главным арбитром матча был .