Артем Дзюба: «Травма с «Челси» выбила – уехал восстанавливаться. Горжусь командой, вернусь с новыми силами»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал публикацию в инстаграме после матча команды с «Динамо» (1:1) в чемпионате России.

Футболист не принял участие в этой игре. Сообщалось, что по причине травмы колена.

«Трудный год, травмы, но, надеюсь, скоро вернусь с новыми силами.

Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила, и уехал восстанавливаться.

Всех люблю. Парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» – написал Дзюба.

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