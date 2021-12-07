Быстров о «Зените»: «Чемпион России должен стремиться к красивому футболу, а не к оборонительным редутам. «Мальме» должны обыгрывать уверенно»

Бывший полузащитник и «Спартака» высказался о качестве игре петербуржцев.

– Вы так активно мочите «Зенит»…

– Что значит активно? Я мочу всех, кто этого заслуживает. И абсолютно не так, что беру и прям мочу конкретно. Некоторые начинают рассказывать, что «Зенит» играл хорошо, когда это было не так, когда «Зенит» мог играть намного лучше. Чемпион России все-таки должен стремиться к красивому футболу, атакующему, а не к каким-то оборонительным редутам.

Последний матч с «Челси» продемонстрировал, что «Зенит» может играть и первым номером, агрессивно. Прессинговать, выбегать. Пускай мы даже проиграли бы 2:3, для меня такой футбол намного лучше, чем был на выезде с «Мальме».

Нам рассказывали о высоком уровне сопротивления, но я никогда не поверю, что «Мальме» намного лучше ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и других российских клубов. Такие команды «Зенит» должен обыгрывать уверенно и для болельщиков, а не сидя в обороне.

Я понимаю – «Челси», «Ювентус». Можно 1-2 матча сыграть эшелонами в обороне, но, как показывает практика, это не приносит особых результатов. Но домашний матч даже с этими грандами ты должен играть от себя, бежать, атаковать, чтобы болельщикам нравилось. Ни один не упрекнет, даже если они проиграют 0:3, но будут доминировать, бить по воротам и создавать моменты, – заявил Быстров.