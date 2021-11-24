Владимир Быстров: «Гаджеты очень портят наших детей. Сидят и пялятся в смартфоны, а мяч валяется без дела»

Бывший полузащитник и «Спартака» высказался об увлечениях молодежи и ее интересе к футболу.

– Вы как амбассадор по стране ездите.

– Когда я в детстве видел Панова или Лепехина в академии, для меня это был праздник. Была мечта даже просто подойти, посмотреть на них. То, что сейчас делает РФС, – это большой шаг для развития юных футболистов, просто молодых людей. Необязательно все вырастут спортсменами, но будут здоровыми, крепкими.

Лучше играть в футбол, чем шататься по подворотням или нюхать клей в гараже. Те же гаджеты очень портят наших детей. Все это должно как-то ограничиваться. Я вижу, что у нас каждая школа имеет свое поле, настроена масса площадок, но они ни фига не заняты. Зато на лавочках сидят по 20 человек и пялятся в смартфоны, играют в стрелялки. А мяч валяется без дела.

Идешь мимо – обидно становится. Думаешь: может, собрать компанию, подвигаться с ними? Раньше все мальчишки и девчонки во дворе выходили и играли. А теперь – сидят, переписываются. Так сделайте общий чат «Спортивная площадка»: записались, плюсики поставили и пошли пять на пять побегали. Сами себя отвлечете от этой гадости, – заявил Быстров.