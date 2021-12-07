Педри: «Месси всегда будет легендой для болельщиков «Барсы». Играть с ним было воплощением мечты»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал об отношениях с бывшим одноклубником , ушедшим в .

«Играть с ним было воплощением мечты. Мне было три года, когда он выиграл . Он всегда будет легендой для болельщиков «Барселоны», и для меня большая честь получить совет от него. Какой молодой игрок отказался бы от совета от такого монстра?

Он поздравил меня и сказал никогда не сдаваться. Если кто-то вроде него говорит тебе такое в 17 лет, что тебе остается, помня о том, что всего несколько недель назад ты играл за Месси на PlayStation? Только одно – послушаться. И вот что произошло», – сказал в интервью Tuttosport по случаю получения приза Golden Boy.