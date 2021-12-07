Форвард «Вулвс» Хименес получил 2 желтые за 30 секунд в игре с «Ман Сити». Вторую – за то, что мешал разыграть штрафной

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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес был удален с поля в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (0:0, перерыв).

В добавленное к первому тайму время 30-летний форвард получил свое первое предупреждение за фол в центре поля.

Следом мексиканец помешал хавбеку «горожан» Родри разыграть штрафной, за что арбитр Джонатан Мосс показал ему вторую желтую карточку.

Для Хименеса это первое удаление в Премьер-лиге. Его статистику можно изучить здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон».

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