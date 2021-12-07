У «Марселя» 75% владения мячом в 1-м тайме, у «Локомотива» – 25%. Счет по ударам – 7:1

«Марсель» принимает «Локомотив» (1:0, перерыв) в матче шестого тура группового этапа .

Команда тренера имеет значительное преимущество по некоторым статическим показателям по итогам первых 45 минут.

Французский клуб владел мячом 75 процентов времени в первом тайме, железнодорожники – 25 процентов.

Статистика по ударам в сторону ворот – 7:1, в створ – 2:0.

В первом тайме выполнил 397 передач при точности 91%, сделал 106 передач при точности 75%.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Локомотив».