Юлиан Нагельсманн: «Скоро увидим ту блистательную «Барсу», которую мы все знаем, надеюсь. Они вернутся»

Главный тренер «Баварии» после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов поделился мыслями о ситуации, в которой оказался каталонский клуб.

«Я думаю, что они смогут вернуться. Это все еще один из крупнейших клубов. Мы заслужили победу, оба матча против «Барсы» мы провели очень хорошо. Наши победы были заслуженными.

Считаю, что – это клуб с большим опытом, там собрались хорошие ребята. Не только Хави, но и те, кто находятся за его спиной. Они примут умные решения. Перед матчем я уже говорил, что нелегко справиться с долгом в миллиард евро. Нужно принимать безумно сложные решения. На это может уйти какое-то время.

Если бы такое произошло с «Баварией», то, кажется, нам пришлось бы потратить какое-то время, чтобы вернуться и снова добиться успеха. Желаю «Барсе» всего наилучшего. Надеюсь, скоро мы увидим ту блистательную «Барселону», которую мы все знаем», – сказал Нагельсманн в интервью DAZN.

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