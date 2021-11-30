FARE о том, что фанаты «Зенита» освистали акцию BLM: «Печально, что призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала решение болельщиков «Зенита» освистать акцию «Челси» в поддержку BLM («Жизни темнокожих важны) перед матчем чемпионов (3:3).

Все игроки лондонского клуба и арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк опустились на одно колено.

Из футболиста акцию поддержали только три бразильца Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, колумбиец Вильмар Барриос и хорват Деян Ловрен.

— британский клуб, который имеет значительное влияние в России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн.

Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с очень реальным насилием, игнорируется для получения политических очков», — сообщили в FARE.