Аллер – 2-й после Роналду игрок, забивший во всех 6 матчах группового этапа ЛЧ

Нападающий реализовал пенальти в матче против в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Таким образом, Аллер отличился голом во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Это первый розыгрыш данного турнира для 27-летнего игрока.

Ранее в шести играх группового этапа ЛЧ забивал только в сезоне-2017/18.

Всего на счету Аллера 10 голов в этом турнире. Он лучший бомбардир чемпионов.

С подробной статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.