Аллер – 2-й после Роналду игрок, забивший во всех 6 матчах группового этапа ЛЧ

Теги Криштиану Роналду Спортинг высшая лига Нидерланды Аякс Лига чемпионов УЕФА Себастьян Аллер Футбол

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер реализовал пенальти в матче против «Спортинга» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Таким образом, Аллер отличился голом во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Это первый розыгрыш данного турнира для 27-летнего игрока.

Ранее в шести играх группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

Всего на счету Аллера 10 голов в этом турнире. Он лучший бомбардир Лиги чемпионов.

С подробной статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.

 

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