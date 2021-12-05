Аллер – 2-й после Роналду игрок, забивший во всех 6 матчах группового этапа ЛЧ

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер реализовал пенальти в матче против «Спортинга» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Таким образом, Аллер отличился голом во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Это первый розыгрыш данного турнира для 27-летнего игрока.
Ранее в шести играх группового этапа ЛЧ забивал только Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.
Всего на счету Аллера 10 голов в этом турнире. Он лучший бомбардир Лиги чемпионов.
С подробной статистикой ивуарийца можно ознакомиться здесь.